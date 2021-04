Varazze e la Croce Rossa in lutto per la scomparsa dello storico autista Claudio Bittante

"Un gigante buono, sempre accanto ai più deboli".



Così il presidente della Croce Rossa di Varazze Mario Venturini ha ricordato Claudio Bittante, mancato all'età di 72 anni dopo una lunga malattia.



Storico autista dipendente della pubblica assistenza varazzina dagli anni sessanta, era particolarmente apprezzato, stimato e conosciuto per la sua gentilezza sia a Varazze che a Celle.



"Claudio è stato un maestro per tanti anni per tutti i volontari della Croce che sono passati dalla sede. Ci lega la sua umanità, ed episodi ce ne sono tantissimi, è stato un bel pezzo della mia vita e ha trasmesso tantissimi valori a tutti i ragazzi, dando dei principi morali molto forti" ha continuato Venturini.



"Bitti", come molti lo chiamavano, promotore della realizzazione delle protezione civile a Varazze, in due occasioni aveva fatto nascere due bimbi in ambulanza, sempre in compagnia degli amici e colleghi Enrico Dabove e Franco Cappello.



Lunedì mattina, 26 aprile, a Varazze nella chiesa di Sant'Ambrogio alle 10.30 verrà celebrato il funerale.

Lascia la moglie Tonina, le figlie Debora e Barbara, i rispettivi compagni, i nipoti e tutti i parenti.