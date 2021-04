Varazze, il 25 aprile si celebra nelle scuole col concorso "Oh Bella Ciao!"

Il 25 aprile è una data fondamentale per il nostro Paese, è il giorno della Liberazione; essendo un periodo di distanziamento sociale dovuto all’emergenza sanitaria che sta vivendo il mondo intero ed essendo conseguentemente limitate le manifestazioni nei diversi territori, anche l’Anpi di Varazze ha dvìovuto riadattare le celebrazioni per la Festa della Liberazione promuovendo iniziative sul territorio, in particolare con le scuole.

Tra questi un "percorso che speriamo possa ripetersi negli anni" afferma la presidente della sezione Francesca Agostini, un concorso letterario tra gli studenti dell’Istituto Comprensivo "Nelson Mandela" che ha visto coinvolte le classi quarte della Scuola Primaria dal titolo "Oh Bella Ciao!". Agli studenti sono stati forniti due testi per ragazzi che raccontano la Lotta di Resistenza ed i fatti legati alla Seconda Guerra Mondiale come base dalla quale partire per elaborare il loro progetto.

"Abbiamo deciso di coinvolgere le nuove generazioni - spiega la presidente Agostini - perché riteniamo sia importantissimo per il futuro del nostro Paese far comprendere ai più giovani come la Lotta di Resistenza, rappresenti la fine della dittatura fascista e dell’occupazione tedesca portata avanti da un movimento patriottico, e al contempo rappresenti una rinascita, che ha portato il nostro Paese ad un vero e proprio risorgimento, avviando così L’Italia a una stagione di altissimo livello che ha contribuito alla scrittura della nostra Carta Costituzionale".

"La nostra Costituzione infatti - continua - racchiude in sé tutti i valori che la Resistenza ci ha lasciato in eredità, valori fondamentali allora come ora: pace, libertà, uguaglianza, solidarietà, dignità riconosciuta ad ogni essere umano, elezioni libere dove per la prima volta si è raggiunto il suffragio universale delle donne, diritti civili e politici".

"Le bambine e i bambini che hanno partecipato al nostro concorso hanno prodotto dei capolavori, le cinque classi quarte sono state originali, creative ed hanno compreso molto bene il nostro messaggio" prosegue la Agostini.

E' stato ricevuto dall'Anpi un progetto grafico basato sulla ricerca dei luoghi, delle vie, dei monumenti della città dedicate ai partigiani e a coloro che hanno perso la vita, un elaborato che reinterpreta la storia, raccontata nel libro "Fulmine, un cane coraggioso”. Altri ragazzi ancora hanno “intervistato” la nostra Costituzione come se fosse una persona e disegnato una partigiana che lancia un papavero ispirandosi alla bambina con il palloncino di Bansky ed infine un progetto sviluppato sulla lettura di due lettere di testimonianza diretta che due “nonni” hanno lasciato ai loro nipoti.

Anche la Scuola Secondaria di I grado ha lavorato sul tema della Resistenza producendo elaborati di vario tipo che dimostrano il percorso di conoscenza e riflessione maturato su questo importante periodo storico. "Siamo veramente orgogliosi del progetto e speriamo che possa essere ripetuto nel tempo" ribadisce la presidente a nome di tutta la sezione varazzina.

La Sezione Anpi di Varazze ha aderito all'iniziativa lanciata dal l’Anpi Nazionale “25 Aprile 2021, strade di Liberazione” deponendo un fiore sotto le targhe e ai monumenti dedicate ai partigiani e agli antifascisti della città.

Non poteva poi mancare la collaborazione col Comitato Provinciale nell’organizzazione del grande evento che dalle 14.30 vedrà coinvolte le sezioni della provincia in un pomeriggio di diretta, dalle Officine Solimano, con musica e momenti di riflessione con grandi ospiti.