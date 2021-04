Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: 'Mini-Rocher di mirtilli, ciocco e liquirizia'

Coccola salutare dal cuore dolcissimo

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché… ► la vitamina C di cui sono ricchi i mirtilli velocizza la guarigione dai malanni di stagione ► le fibre dei biscotti integrali conferiscono un ottimo senso di sazietà ► il cioccolato e il cacao apportano molto ferro ► la liquirizia è un’ottima alleata in caso di pressione bassa Ingredienti (per 4 persone; 2 cioccolatini a testa) 8 mirtilli

4 biscotti secchi integrali

40 g di cioccolato fondente al 50%

1 cucchiaio di cacao amaro in polvere

1 bastoncino di liquirizia



Procedimento FASE 1 Frullate i biscotti FASE 2 Tritateli fino a ridurli in polverina FASE 3 Grattugiate il bastoncino di liquirizia FASE 4 Sciogliete il cioccolato fondente (a bagnomaria o al microonde) FASE 5 Unite la granella di biscotti al cioccolato fuso e al cacao in polvere FASE 6 Mescolate per bene il composto ottenuto FASE 7 Ricoprite ogni mirtillo con il composto di biscotti, cioccolato e cacao FASE 8 Passate i mini-rocher nella liquirizia grattugiata e fateli riposare in frigo per almeno 5 min.

