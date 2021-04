Il kids cario test, una app davvero utile!

Cari Lettori, quante app avete nel vostro smartphone? Sicuramente un sacco e, magari, non tutte cosi utilizzate (vorrei sapere, ad esempio, quante volte avete usato la applicazione “bussola” oppure “livella”…).

Quella che vi invito a scaricare oggi, come mio Salvadente domenicale, è una app che aiuta a mantenere sani i denti dei vostri bambini, cosa dite: la considerate utile?

Si tratta del KIDS CARIO TEST, la potete scaricare gratuitamente sia su Appstore che su Googleplay.

All’interno trovate tante informazioni, sotto forma di testi e brevi filmati, per prevenire la carie, ma vi si spiega anche qualcuna di quelle “strane sigle” di cui i dentisti potrebbero parlarvi, come DMFT.

Le informazioni presenti nella app sono, già di per se, preziosissime ma questo “gioiellino” può fare ancora di più per i vostri bambini: presso i dentisti che lo utilizzano, nel corso della visita, vengono rilevati i vostri personalissimi fattori di rischio che, caricati nell’app, vi diranno quale è il livello di rischio carie del vostro bambino e, di conseguenza, verrà creato il piano di prevenzione personalizzato specifico per i vostri bimbi.

Nelle visite successive verranno aggiornati i parametri e, automaticamente, si modificherà il programma di prevenzione, che potrete sempre controllare dalla app stessa, accedendo ad una sezione a voi riservata tramite password.

Lo scopo è intervenire precocemente sui bambini più a rischio e guidarli a ridurre questo pericolo per poter mantenere sani i propri denti nel tempo, minimizzando le cure dentistiche necessarie.

Se andate sul sito www.ildentistadeibambini.it potete reperire ulteriori spiegazioni ma, ancora meglio, scaricatelo sullo smartphone e a provatelo e poi ditemi come vi siete trovati, all’indirizzo dottore@attiliovenerucci.it

Buona domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova