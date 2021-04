Dal 29 aprile allo Stura River Village e Stiera-Rafting, tutto è pronto per la ripartenza, con l'ambiente protagonista

Dopo settimane colorate e con spostamenti limitati è arrivato il momento di ripartire senza stress lasciando spazio al relax, allo sport e al divertimento, immergendosi negli scenari della Valle Stura e respirando a pieni polmoni l’aria pulita.

Stura River Village e Stiera-Rafting offrono vere esperienze “detox”, per chi vuole solo relax soggiornando nei confortevoli Chalet o, per gli amanti delle attività fisiche e dell’azione, con passeggiate in e-bike e divertenti discese in Rafting nello splendido fiume Stura.

Lo staff vi aspetta dal 29 aprile!

La prenotazione è obbligatoria ai numeri: 0171–290700 - 338-1011194 o sul web: https://www.sturarivervillage.it/ - https://www.rafting-canoa.it/

Seguite Stura River Village e Stiera-Rafting sui canali social:

https://www.facebook.com/sturarivervillage/

https://www.facebook.com/stieravillagerafting/

https://www.instagram.com/sturarivervillage/

https://www.instagram.com/raftingvallestura/