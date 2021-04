Il cibo italiano è popolare a Las Vegas, combinato con una visita al casinò

Non c'è carenza di ristoranti italiani a Las Vegas. Il cibo italiano è la scelta numero uno per molti. E perché? Gli ingredienti semplici e di alta qualità sono attraenti. Gli oli, i diversi tipi di pasta, le carni, i formaggi e le verdure sono così di prima qualità che ti fanno tornare. Non c'è niente come una bella cena in un ristorante italiano a Las Vegas e poi visitare uno dei casinò di lusso che non può essere paragonato a un casinò online .

I migliori ristoranti italiani vicino ai casinò

I ristoranti italiani sono tra i più famosi di Las Vegas. Se stai sulla Strip di Las Vegas, potresti voler avere qualcosa nelle vicinanze in modo da poter camminare da e verso la tua stanza d'albergo, giusto? Questi sono i migliori ristoranti italiani vicino ai casinò:

Roma Deli

Questo sembra essere un ristorante molto sottovalutato a Las Vegas, ma PERCHE'? Roma Deli è di gran lunga uno dei ristoranti italiani preferiti dalla mia famiglia. Aspettatevi un ambiente molto casual, ma con cibo che dovrebbe essere in un ristorante a 5 stelle. Quando sei pieno, prendi del cibo da asporto alla gastronomia e compra una bottiglia di vino all'uscita - la selezione è fantastica.

Sì, è scritto correttamente. Spaghetty Western è un ristorante italiano a conduzione familiare situato fuori dalla Strip a Southern Highlands PKWY. Tutti i piatti del menu sono fatti in casa, classici italiani fatti da zero. La loro pasta alla vodka rosa è deliziosa! Sentiti libero di ordinare tramite UberEats, GrubHub o Postmates. Tuttavia, sul loro sito web sottolineano che queste piattaforme elencano i loro prodotti al 20-30% sopra i loro prezzi e raccomandano vivamente di ordinare direttamente da Spaghetty Western.

Possiamo sentire tutti i locali sospirare quando vedono Nora's su questa lista. Situato fuori dalla Strip su Flamingo Road, Nora's è considerato il "miglior ristorante del quartiere". Ogni volta che vieni a cena, c'è una fila fuori dalla porta. La lunga fila dovrebbe dirvi qualcosa. Consigliamo vivamente di prenotare un tavolo o di venire il prima possibile per evitare una lunga attesa. Mentre sei qui, prendi un cocktail con il tuo pasto italiano.

Spaghetty Western

Nora

Parte della casinò tradizione: Mangiare italiano e di vestire stravaganti

Uscire per una bella cena italiana e poi passare una notte memorabile in un casinò, fa parte della tradizione di Las Vegas. Ma come ci si veste correttamente? La maggior parte dei casinò ha un codice di abbigliamento casual che non viene applicato rigorosamente, ma i clienti devono comunque vestirsi in modo appropriato. Come ti vesti elegante o casual di solito dipende da te, ma ci sono alcune cose da tenere a mente quando si sceglie uno stile per la sera: