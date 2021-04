Il miele e i suoi benefici

Il miele ha tantissimi effetti benefici e per poterne godere al massimo basterebbe consumarne anche solamente un cucchiaino al giorno. Di fatto, non è solo un valido sostituto dello zucchero, ma un super alimento, un prodotto salutare che non ha nessun impatto negativo sull’ambiente. Scopriamo insieme qui di seguito quali sono i vari tipi di miele più noti ed utilizzati, le sue proprietà e i benefici che può portare all’essere umano.



I diversi tipi di miele tra i più diffusi

In Italia si possono reperire circa 30 mieli di tipo uni floreale e diversi millefiori, eccone alcuni dei più diffusi, facilmente trovabili anche online . Il miele di acacia si ricava dalla robinia pseudoacacia, ha un sapore dolce e un profumo vagamente floreale. Il miele di castagno invece si ottiene proprio dai fiori di castagno, un miele scuro dall’odore aromatico e il sapore complesso. Il miele di melata di abete deriva dalla linfa di abete, ricca di sali minerali e zuccheri, con un colore decisamente scuro. Infine tra i più classici il miele millefiori, che può essere diviso tra quello di pianura, di collina, di montagna oppure il miele millefiori mediterraneo con fioriture spontanee di lavanda selvatica, rosmarino e diverse specie di cardo selvatico.



Proprietà e valori nutrizionali del miele

Il miele prima di tutto è un ottimo antiossidante naturale , efficace a rallentare il processo di invecchiamento dell’organismo. È anche molto ricco di proprietà antinfiammatorie che favoriscono la guarigione dei tessuti danneggiati, inoltre stimola il sistema immunitario e ha effetti positivi sulle difese immunitarie. Aiuta a limitare e contrastare lo sviluppo di diversi batteri, ad esempio infezioni alle vie respiratorie come sinusiti, tosse e raffreddore.

Il miele ha un valore nutrizionale di circa 300 calorie ogni 100 grammi, costituiti dal 70% almeno di zuccheri buoni, dal 20% di acqua e il resto sono sali minerali, enzimi, sintomo di freschezza del prodotto, e acidi organici.



Come conservarlo al meglio