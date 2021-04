Venerdì Scientifici di Savona: il 30 aprile terza e ultima parte sul mondo atomico

Nuovo incontro del progetto “Venerdì Scientifici di Savona”, a cura dell’associazione “Giovani per la Scienza”. Venerdì 30 Aprile dalle ore 16:00, come sempre sulla piattaforma Zoom, Aurora Uras terrà l’ultimo approfondimento sul mondo subatomico.

Le lezioni di Aurora vogliono raccontare l’evoluzione dell’atomismo. Dopo aver parlato della nascita del concetto di atomo, della scoperta dell’elettrone, dell’evoluzione dei modelli atomici all’inizio del XX secolo, e della scoperta del nucleo, Aurora in questo incontro porterà all’attenzione del pubblico la fisica quantistica. Cercherà di far luce sugli orbitali e di spiegare gli effetti della rivoluzione quantistica sul concetto di atomo, a partire dal modello atomico di Bohr. Faremo questo sia affrontando i passaggi storici fonda­mentali che hanno portato a queste scoperte straordinarie, sia immaginando di metterci nei panni dei grandi protagonisti della fisica che replicando virtualmente i loro esperimenti.

Aurora Uras si è diplomata nel 2019 presso il Liceo Scientifico A. Issel a Finale Ligure. At­tualmente sta frequentando il secondo anno dell’Integrated Master Degree in Physics with Advanced Research presso la Strathclyde Uni­versity a Glasgow dove da settembre 2020 ri­copre il ruolo di rappresentante per il suo corso di laurea.

È socia dell’associazione “Giovani per la Scienza” dal 2015 dove ha partecipato alle at­tività dei gruppi di Fisica Atomica e Ottica, inoltre è stata per diversi anni tra i responsa­bili dell’organizzazione delle attività dell’As­sociazione quali “Savona, i giovani e la Scienza”, le “Notti Bianche della Città di Sa­vona” e la “Città dei Bambini”. Parte fonda­mentale del suo lavoro con il gruppo di Fisica Atomica è stata la realizzazione di una replica dell’esperimento di Thomson, che permise al celebre scienziato inglese di scoprire l’elettrone e calcolare il rapporto tra la carica e la massa di questa par­ticella fondamentale.

Durante gli anni del liceo, ha approfondito la sua passione per la programmazione frequentando uno stage presso il Dipartimento di Informatica dell’Università di Genova e partecipando ad un corso introduttivo or­ganizzato all’interno del suo istituto.

Dal 2016 lavora come tutor privata di matematica e fisica. Un’esperienza che le ha insegnato ad approfondire i concetti per essere in grado di spiegarli agli altri e che ha suscitato in lei la passione per la divulgazione.

Il progetto dei Venerdì Scientifici è volto al coinvolgimento del pubblico savonese e non solo, pertanto chi fosse interessato a partecipare può contattare l’Associazione compilando il seguente modulo di Goo­gle:

- https://forms.gle/PSXMxNme1KLRdfAS7

Inoltre si può visitare il sito dell’Associazione cliccando sul link seguente:

http://www.giovaniperlascienza.it/site/