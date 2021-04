Fragole che passione, Coldiretti: "In arrivo al mercato Campagna Amica di Savona i primi frutti di stagione a km zero"

È arrivato finalmente il tempo delle fragole, uno dei frutti della bella stagione da sempre amato da grandi e bambini, frutto che non potrà mancare sui marcati di Campagna Amica del territorio, partendo da quello di domani in piazza del Popolo a Savona.

Questi frutti rossi non sono soltanto buoni, ma possiedono proprietà da non sottovalutare per la salute del nostro organismo. Infatti sono una fonte inesauribile di vitamine e minerali, e con l’ alto contenuto di acqua che possiedono, idratano le cellule senza appesantire con troppe calorie l’organismo. Le fragole sono anche ricche di antociani, una classe di pigmenti che ne donano il caratteristico colore e ne spiegano la capacità di agire da antiossidanti, aiutando a combattere radicali liberi e a rallentare il naturale processo di invecchiamento delle cellule. Inoltre aiutano ad attivare il metabolismo e a contrastare l’ipertensione.

“Frutta e verdura sono fondamentali in tutti i tipi di diete e per tutto l’anno, essendo dei veri e propri alleati insostituibili per la salute – affermano il Presidente di Coldiretti Savona Marcello Grenna e il Direttore Provinciale Antonio Ciotta – ma è sempre bene scegliere prodotti freschi di stagione del territorio, venduti direttamente dai produttori, in azienda, in bottega o presso i mercati di Campagna Amica. Infatti seguire la stagionalità è un modo per avere a disposizione un prodotto non forzato e di qualità, che mantiene inalterate tutte le proprietà utili per il nostro organismo. Da domani quindi, presso il nostro mercato dei produttori di Savona che è diventato, ormai, un appuntamento fisso per tutti i cittadini, potrete trovare oltre a miele, formaggi, verdure, olio e molto altro, le prime fragole savonesi di stagione. Scegliendo di fare la spesa a km zero sarete sempre sicuri sulla tracciabilità e sicurezza del prodotto acquistato, sostenendo, allo stesso tempo, economia ed occupazione del territorio”.