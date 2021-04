Difesa del suolo, l'assessore Giampedrone in visita a Pietra Ligure: "Cantieri molto avanzati, buonissima collaborazione Regione-Comune" (FOTO e VIDEO)

L’assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone ha effettuato quest'oggi un sopralluogo a Pietra Ligure per visitare due cantieri attualmente operativi: quello inerente la messa in sicurezza del rilevato ferroviario nel tratto compreso tra il sottopasso antistante l'ospedale Santa Corona ed il rio Chiappe, e quello relativo ai lavori sul torrente Maremola dove è in corso un intervento di mitigazione del rischio idraulico.

Ad accogliere l'esponente della Regione erano presenti il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi, l'assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola e il dottor Renato Falco, dirigente dell'area tecnica del comune.

Nel primo caso l'intervento riguarda la costruzione di opere di protezione delle infrastrutture strategiche poste nel ponente del territorio di Pietra Ligure, con particolare riferimento al rilevato ferroviario ed il retrostante tessuto urbano nel quale sono collocate importanti via di comunicazione che collegano anche il nosocomio pietrese. Tale opera è tesa sia ad aumentare la resilienza del territorio affinchè lo stesso sia in grado di resistere ai futuri eventi meteorologici negativi, che si presentano sempre in forma più violenta e devastante, sia ad evitare il gravoso danno che è avvenuto nel novembre 2019, durante il quale una violenta mareggiata ha devastato quasi completamente i manufatti che già proteggevano il rilevato ferroviario e contenevano gli impianti fognari, idraulici ed elettrici di una parte del territorio comunale e delle strutture dell'arenile. Infatti, si è rilevato che la violenza di tale evento ha completamente demolito diversi antisbarco che rappresentavano le strutture di difesa costiere costruite durante il periodo bellico.

Per quanto riguarda invece i lavori nella zona del torrente cittadino, si tratta di un rialzo degli argini in modo da renderne l'altezza uniforme ed equivalente su entrambe le sponde, nonché l'abbassamento della quota d'alveo ottenuta attraverso la rimozione del materiale di sovralluvionamento. Così facendo aumenta la portata utile del fiume dagli attuali 100 mc/sec a circa 230 mc/sec e si raggiunge un importante obiettivo di sicurezza per le aree urbane laterali al corso d'acqua.

"Ho trovato dei cantieri molto avanzati, cantieri che dimostrano come siano spese bene queste risorse che io ricordo sempre sono risorse di Protezione Civile per aumentare la resilienza dei nostri territori - il commento dell'assessore regionale - da una parte parliamo di difese a mare, da un'altra parte parliamo di difesa idraulica di un tratto focivo del torrente Maremola: direi una buonissima collaborazione istituzionale tra Regione e Comune che sta portando risultati molto importanti. Fra qualche settimana questa passeggiata, con il rinforzo ovviamente ai suoi piedi, sarà terminata e sarà restituita ai suoi usi anche con un recupero ambientale molto significativo. Oggi per me è un passaggio preliminare per poi poter venire qua, immagino entro la fine del mese di maggio, per dare il via libera ad un'opera terminata e devo dire anche ad un grande lavoro fatto dall'amministrazione comunale che ha saputo ben spendere risorse di Protezione Civile che abbiamo messo a disposizione".

"Direi che valgono doppio queste risorse, perché messe nella disponibilità delle amministrazioni qualcosa di più di un anno fa - aggiunge Giampedrone - abbiamo dovuto lavorare per autorizzare queste opere, per far partire i lavori: credo che sia veramente un valore straordinario perché dimostriamo che i fondi di Protezione Civile per la resilienza stanno andando avanti molto bene. Ovviamente cerchiamo di impattare positivamente nella ripartenza del Paese, con ancora dei limiti rispetto alla vita di tutti i giorni a cui eravamo abituati solo un anno e mezzo fa. Questo in vista di una stagione estiva che speriamo, insieme al vaccino, ci possa veramente riportare alla normalità anche di vita, anche sfruttando queste opere non solo per le difese a mare, ma anche per la loro ricettività in una zona pregiata, molto bella, bandiera blu. Credo sia veramente un'opera significativa per tutti noi".

"Due opere epocali, opere che mettono in sicurezza due parti del nostro territorio - ha invece spiegato il primo cittadino di Pietra Ligure - una viene accompagnata anche da una passeggiata a mare che collegherà praticamente al comune di Loano direttamente dal cantiere, quindi un'opera bellissima. Devo ringraziare l'assessore Giampedrone che è qui con noi per controllare i lavori, credo che la fiducia che ha avuto nel dare i contributi sia ben ripagata dal fatto che oggi può vedere che lavori sono andati avanti bene, velocemente e dando i risultati sperati".

"Quando è previsto il termine dei lavori? Alla fine di maggio dovrebbero essere finiti entrambi dando così una risposta importantissima al territorio" ha concluso De Vincenzi.