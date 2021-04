Funivie, espropri dei terreni per la ricostruzione dei piloni crollati: il sindaco Caprioglio scrive al Ministero dei Trasporti per velocizzare l'iter

"In merito all'iter in corso per il ripristino dell'infrastruttura delle Funivie il Provveditorato delle Opere Pubbliche ha inviato l'8 aprile all'Amministrazione comunale la pratica, a seguito della quale i nostri uffici si sono immediatamente attivati scrivendo al referente al fine di illustrare il problema degli espropri che, in mancanza di poteri speciali attribuiti con l'atto di nomina al Commissario, necessitano per attivare la procedura espropriativa di un passaggio in Consiglio comunale in assenza di un accordo bonario con tutti i soggetti proprietari coinvolti" spiega la prima cittadina savonese.