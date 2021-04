Meteo, tempo instabile con piogge frequenti

La Liguria è interessata, questa mattina, da diffusa nuvolosità che ha dato origine, nelle prime ore della giornata.,a deboli precipitazioni sparse (cumulata totale massima, 11.4 millimetri a Pratomollo-Borzonasca, Genova).

I venti sono prevalentemente settentrionali tra moderati e localmente forti (raffica massima 65.9 km/h a Genova Porto Antico) meridionali solo nell’estremo Ponente mentre il mare è molto mosso.

La stazione di Poggio Fearza (1845 metri nel comune di Montegrosso Pian Latte, Imperia) è l’unica che ha fatto registrare una temperatura minima negativa: -0.2. Queste le altre minime per provincia: Genova-Pratomollo (Borzonasca) 1.5, Savona-Monte Settepani (Osiglia) 1.7, La Spezia-Casoni di Suvero (Zignago) 4.7.Queste, invece, le minime registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 13.0, Savona Istituto Nautico 11.9, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 14.7, La Spezia 12.7.

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino aggiornato diramato questa mattina da Arpal: oggi, martedì 27 aprile, debole instabilità pomeridiana con brevi piovaschi a carattere irregolare possibili sui rilievi, in esaurimento dalla sera. Venti settentrionali localmente forti su AD e ponente di B specie tra la sera e la notte.

Domani, mercoledì 28 aprile, nelle prime ore residua ventilazione forte settentrionale su ABD, in definitiva attenuazione in mattinata. Debole instabilità pomeridiana con brevi rovesci al più moderati e a carattere irregolare sui rilievi interni, più probabili sulle Alpi; locali sconfinamenti non esclusi sullo Spezzino, generale esaurimento dalla sera.

Giovedì 29 aprile, nuova attivazione del flusso umido meridionale con piogge deboli diffuse sulla regione, più insistenti su BCE dove potranno registrarsi quantità localmente significative nella seconda parte del giorno. Ventilazione meridionale in rinforzo specie sui rilievi con raffiche localmente forti dal pomeriggio.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.