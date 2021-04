Progetto "Un albero per il futuro", a Celle i bimbi della scuola elementare creano piccoli angoli verdi (FOTO)

Ci ha raccontato la docente Rossella Calabrò, referente Ecoschool per il plesso: “Il fatto che questo riconoscimento giunge in un momento tecnicamente così difficile per il mondo scolastico come è stato quello dall’inizio della pandemia, per noi è motivo di grande orgoglio. Il nostro progetto si è focalizzato sull’importanza della pulizia dell’aria: con i bambini abbiamo parlato di fotosintesi, di ‘polmoni verdi’, di minimizzare l’inquinamento attraverso il riciclo e di quanto sia fondamentale la purezza dei nostri mari parallelamente a quella dell’aria, a maggior ragione in questo preciso momento storico, anche per sconfiggere il Covid-19. Compatibilmente con quello che si è potuto fare in classe abbiamo coltivato delle piantine, creato dei piccoli angoli verdi in classe e realizzato opere di riciclaggio artistico con le bottiglie di plastica, realizzando dei pesci che simboleggiano la lotta all’inquinamento dei nostri mari. Molti incontri si sono invece svolti on line”.