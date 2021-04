Rio Barbona e via Julia Augusta: la Protezione Civile di Alassio a tutela della collina alassina

"Con una cura maniacale i volontari hanno liberato i siti dai resti di quelle che sono le azioni incivili di coloro che non rispettano il nostro territorio, e che non nutrono Amore per il nostro Pianeta".

Queste le parole dell'assessore alla Protezione Civile Franca Giannotta, che coglie ancora una volta l'occasione per ringraziare a nome di tutta l'Amministrazione e della Città il Gruppo Comunale dei volontari coordinati da Cesare Caviglia: "La Protezione civile è un ‘corpo vivo’ di persone , di comportamenti, di impegno e trova la sua massima espressione in chi, attraverso un volontariato coordinato e competente, fa dell’‘occuparsi degli altri, non solo in situazioni di emergenza, un impegno costante, un modo intelligente di trascorrere il tempo libero, un ‘plus’ della vita.

Per me è un vero piacere collaborare con un gruppo di persone così preparate, competenti e disponibili. A loro un plauso per il costante impegno".