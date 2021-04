Terminate le manutenzioni straordinarie, anche la casetta dell'acqua di Rocchetta (via Colletto, nei pressi della scuola) è tornata attiva. Lo comunica in una nota il comune di Cairo Montenotte.

Come per le altre casette del territorio comunale (via Arpione, via Colla e Bragno), anche per Rocchetta l’erogazione dell’acqua gasata e naturale refrigerata è al costo di 5 centesimi al litro.