Sassello, un caso di positività al Covid a scuola, chiuso per un giorno il plesso scolastico

Con un'ordinanza il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo ha chiuso le scuole per la giornata di ieri, 26 aprile per un caso di positività al Covid19.

Questa la decisione del primo cittadino così da poter effettuare le sanificazioni dei locali del plesso scolastico "Chiara Luce Badano" (che comprende la scuola prima, la secondaria di primo grado, la scuola serale e tutti i locali che ospitano il personale amministrativo e dirigenziale, non l'asilo nido presente in un'altra struttura distaccata) per far sì che le lezioni possano proseguire in sicurezza.

Nel frattempo le attività scolastiche ieri erano continuate ad essere svolte con la didattica a distanza. Anche lo scorso 4 febbraio la scuola era stata chiusa per un positivo al Covid per tre giorni e successivamente, visto l'aumento dei casi, per una settimana.

In quell'occasione era stato sottoposto a screening il personale docente e gli alunni che hanno avuto contatti significativi all'interno del plesso scolastico coi casi che si sono rivelati positivi e inoltre erano stati effettuati i tamponi rapidi a tutti e 152 gli alunni e al personale della scuola di Sassello per avere il tracciamento.