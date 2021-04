ADM e Nas sequestrano mascherine e indumenti protettivi non conformi ad Alessandria

I funzionari ADM di Rivalta (Alessandria) e i carabinieri per la tutela della salute – Nas di Alessandria hanno sequestrato 207.200 mascherine chirurgiche e 400 mila paia di guanti in nitrile per un valore complessivo di 35 mila euro.

I prodotti che riportavano il logotipo “CE”, sono risultati privi della documentazione tecnica idonea a certificarne la legittima apposizione della marcatura comunitaria di sicurezza. La merce in arrivo presso il deposito doganale di Rivalta Scrivia era destinata ad essere importata sul territorio nazionale.

I DPI, oltre a non essere scortati da alcuna documentazione tecnica, sono risultati anche e in parte privi delle indicazioni di uso in lingua italiana, obbligatorie ai sensi di legge. La quotidiana collaborazione tra ADM e Arma dei carabinieri impedisce l’immissione in commercio di materiale sanitario e di protezione individuale contraffatto non rispondente agli standard minimi di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni.

Ne deriva una sinergia eccellente volta, oltre che alla condivisione delle informazioni reciprocamente in possesso, alla tutela esclusiva della salute dei cittadini.