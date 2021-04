Corpo in mare all'altezza di Capo Noli, ma era un falso allarme

Si è temuto il peggio, ma per fortuna si è trattato di un falso allarme. Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di ieri quando la macchina dei soccorritori è stata mobilitata per un presunto corpo in mare all'altezza di Capo Noli. Secondo quanto riferito, una passante avrebbe visto un uomo scavalcare il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi dell'emergenza sanitaria, i carabinieri e la Guardia Costiera. Per fortuna (dopo le verifiche del caso) le ricerche hanno dato esito negativo. I soccorritori hanno sentito anche dei pescatori che avevano trascorso le ultime ore nella zona di mare indicata. Nessuno avrebbe visto niente.

E' probabile che l'uomo abbia scavalcato il guardrail per farsi una foto, oppure per percorrere il sentiero che parte poco distante.