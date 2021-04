Mamma di ragazzina disabile: "Mi è stato negato il bonus tablet per la didattica a distanza"

“Ho una ragazzina disabile, eppure mi è stato negato per un cavillo il rimborso del tablet necessario per la sua didattica a distanza”. A raccontarci questa disavventura è una mamma del comprensorio savonese. Ovviamente per tutelare la privacy della minore eviteremo di scendere in dettagli su nomi e luoghi.

La vicenda ha inizio a novembre 2020, quando la donna riceve una e-mail da parte della FILSE (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) nella quale le viene detto che la sua domanda di rimborso non è stata terminata.

Ci spiega la mamma della ragazzina: “Chiedo un aiuto alla compilazione e il 20 novembre ricevo una e-mail nella quale mi viene confermato che è tutto ok. Passano i mesi e non ricevo né il rimborso, né nessuna notizia. Finché due settimane fa, confrontandomi con un’amica che aveva gestito la pratica più o meno contemporaneamente a me, mi risponde che lei ha avuto il rimborso a fine gennaio”.

Prosegue la donna: “A quel punto chiedo spiegazioni e mi sento rispondere ‘domanda rifiutata per comunicata rinuncia bonus’. Ma io non ho mai rifiutato e, anzi, ho i carteggi che attestano che mi era stato detto che la pratica era completa e corretta”.

La donna non nasconde la propria amarezza: “Avevo prodotto tutta la documentazione richiesta, la fattura del tablet, i miei documenti di identità, la mia posizione Isee e non sarebbe affatto mia intenzione a rinunciare a quel rimborso. Sono tempi economicamente duri e difficili per tutti, quei soldi avrebbero fatto comodo alla mia famiglia”.