"Il più dolce nome", il nuovo romanzo di Alessandro Marenco basato su un personaggio realmente esistito nei boschi di Montenotte

E' appena uscito il nuovo romanzo di Alessandro Marenco per i tipi di Pentagora. Il titolo è "Il più dolce nome" e racconta una vicenda inventata, basata su un personaggio realmente esistito a cavallo tra le due guerre, nei boschi di Montenotte (Savona) il maestro Milano.

Era costui un girovago che insegnava a leggere e a scrivere ai contadini e a chi viveva nei boschi, in cambio di un pezzo di pane o un piatto di polenta. Milano non era il suo vero nome, poiché portando conoscenza infastidiva il potere costituito che non amava ritrovarsi dei contadini capaci a fare i conti, o a contrattare per il lavoro o per le parti da farsi con il padrone.

La vera storia è stata raccolta per mezzo di testimonianze che si trovano nel video qui allegato (CLICCA QUI). Il libro invece si trova in e-commerce sul sito di Pentagora (CLICCA QUI), oppure direttamente in sede Pentagora, in via Scarpa 10r. a Savona.