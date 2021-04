5 benefici degli aspiratori ciclonici Dyson

Dyson è da molti anni una delle aziende migliori quando si parla di acquistare un aspirapolvere ciclonico . Anche se il loro prezzo di acquisto è superiore alla media, sono molti i benefici che possono fornire a chi li utilizza. Confrontando i modelli Dyson con quelli delle altre aziende, è possibile accorgersi del perché di questa affermazione.



Sono in molte le persone che si domandano quali siano i reali benefici che questi aspiratori possono fornire. Per offrire una visione più chiara dei prodotti realizzati da questa azienda, ecco quali sono i 5 benefici più importanti che si possono riscontrare durante l’utilizzo di un aspiratore ciclonico.



1: Potenza di aspirazione superiore



Gli aspirapolvere che escono dalla catena di produzione Dyson, utilizzano una tecnologia di aspirazione ciclonica che permette all’aria di girare ad una velocità superiore all’interno del filtro pulitore. Questa caratteristica, insieme alle caratteristiche del filtro, permette di rimuovere polvere, sostanze allergeni e altre particelle dalle superfici che si aspira. Man mano che l’aspiratore è in funzione, raccoglie e intrappola queste particelle nel suo sistema di filtraggio.



2: Migliore manovrabilità



La forma sferica degli aspiratori Dyson, che è identificata con il nome “Ball Technology”, permette una migliore manovrabilità durante il loro utilizzo. Inoltre, la struttura a sfera dell’aspiratore rende più stabile la sua struttura. Caratteristica che lo rende anche più robusto nel caso di cadute o colpi. Indipendentemente da come sono tirati e spinti, gli aspiratori ciclonici Dyson rimarranno sempre in posizione verticale.



3: Sono dotati di filtri HEPA



I filtri HEPA, optional che in molti aspiratori cicloni non sono mai compresi nel prezzo, permettono di rimuovere il 99% delle particelle di polvere e allergeni presenti nell’aria. Per chi soffre di allergie alla polvere o al polline, per esempio, gli aspiratori ciclonici marchiati Dyson sono una scelta ideale per le proprie necessità. Una volta che si è aspirata una stanza, si può essere certi che la presenza di polvere e allergeni è ridotta al minimo.



Questa tipologia di filtro è ideale anche per le persone che sono allergiche al pelo di animale. Infatti, questi filtri possono aspirare e trattenere al loro interno tutti i peli che si trovano sulle superfici dove operano.



4: Sistema di espulsione della polvere



Quando si esegue la pulizia di un aspiratore Dyson, grazie al particolare sistema per l’espulsione della polvere, si può essere sicuri di ridurre il tempo che si deve dedicare a questa operazione di pulizia. Fattore che quindi permette di non disperdere la polvere e le sostanze catturate durante il suo utilizzo.



Mediante la pressione di un singolo bottone, l’espulsore spinge lo sporco e i detriti raccolti nel sacco della spazzatura. Il tutto, senza dover toccare una singola zona del contenitore della polvere aspirata.



5: Maggiore qualità di costruzione



Anche se questo fattore può sembrare poca cosa, è bene ricordare che gli aspiratori sono elettrodomestici che sono utilizzati anche per più volte nel corso della giornata. Se si acquista un modello di media o bassa qualità, non è detto che lo si potrà utilizzare per molte volte. In questo caso, scegliere di acquistare un modello più costoso e di maggiore qualità, come quelli proposti da Dyson, permette di avere a propria disposizione un aspiratore che potrà essere al proprio fianco per molti anni. Le sue caratteristiche, lo rendono indicato anche per un uso in azienda. Uffici, hotel e ristoranti possono beneficiare di questi prodotti per ogni esigenza di aspirazione e pulizia.



Come si può ben capire da queste caratteristiche, che sono comuni per tutti gli aspiratori marchiati Dyson, quando ci si appresta ad acquistare un prodotto di questo marchio si acquista un prodotto di altissimo livello.