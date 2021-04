Toti e Berrino in conferenza stampa: "Coperture sanitarie e tamponi rapidi in farmacia per far tornare i turisti esteri"

“Con il sistema di monitoraggio dell’incidenza del Covid-19 attraverso le fognature, abbiamo un ulteriore parametro di valutazione in più per quanto riguarda le misure di sicurezza legate all’andamento del virus”. Con questo tema esordisce nella sua diretta quotidiana dalla Sala Trasparenza della Regione il presidente Giovanni Toti.

Altri due punti chiave ricordati dal Governatore: la Liguria prima regione d’Italia a offrire a turisti e albergatori una polizza di copertura sanitaria e l’arrivo dei tamponi molecolari rapidi nelle farmacie.

Sulle cifre dei positivi e degli ospedalizzati Toti commenta: “I numeri sono confortanti” e ribadisce che “anche la macchina dei vaccini sta lavorando”.

Dopo l’intervento di Toti e quello del sindaco di Genova Marco Bucci sull’andamento degli hub vaccinali cittadini, prende la parola l’assessore regionale Gianni Berrino per spiegare nel dettaglio il progetto di copertura sanitaria (leggi QUI). Ma anche Berrino torna sul tema dei tamponi rapidi in farmacia, spiegando: “Si tratta di un tema che gli stranieri sentono molto e che contribuirà al ritorno del turismo nella nostra regione”.

Infine, contattata da Savonanews durante la parentesi del “question time” sul tema delle vaccinazioni under 60, la Regione Liguria replica così: “Al momento, nelle indicazioni del ministero della Salute vengono sospese le prenotazioni under 60 (senza eccezioni). Se ci sarà la possibilità tra arrivi dei vaccini e nuove disposizioni del governo vedremo di prevedere percorsi ad hoc. Ma al momento le direttive del commissario Figliuolo dicono di sospendere l’attività per gli under 60. Vedremo se da qui all’11 maggio la situazione si potrà sbloccare”.