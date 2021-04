Trasporto pubblico, Berrino: "Nessuna criticità alla riapertura in presenza delle scuole superiori"

Il servizio di trasporto pubblico su ferro e gomma nel primo giorno di riapertura delle scuole superiori in presenza degli studenti, si è svolto in modo regolare in tutta la Liguria e non ci sono state segnalazioni di criticità. Lo comunica la Regione a seguito del monitoraggio effettuato dall'Assessorato ai Trasporti con tutte aziende di Tpl della regione.

"I piani concordati nei giorni scorsi durante i tavoli prefettizi si sono svolti correttamente e tutti gli studenti hanno raggiunto le scuole e sono tornati a casa in maniera ordinata. Nei prossimi giorni continueremo a monitorare la situazione e ad essere pronti in caso di necessità", ha concluso l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.