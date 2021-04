Zonta Club Alassio Albenga dona buoni spesa a donne vittime di violenza economica

Il Zonta Club Alassio Albenga comunica: "Il periodo di convivenze forzate, che stiamo vivendo da oltre un anno, ha portato ad un aumento dei casi di violenza domestica, purtroppo, spesso, accompagnata anche da una violenza economica: la donna si trova nell'impossibilità di far fronte alle necessità quotidiane, perché completamente dipendente dal capo famiglia".

"Zonta International è un’associazione fondata nel 1919 con l’obiettivo di migliorare la condizione della donna in tutti i suoi aspetti, attraverso opere di advocacy e di service. Per questo, perseguendo il nostro mandato, abbiamo deciso di donare una serie di buoni spesa a donne in situazioni critiche, attraverso il Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi".

"Il Centro Artemisia è sorto ad Albenga nel 2009, dalla collaborazione del nostro Club Zonta Alassio Albenga e della Caritas Diocesana di Albenga-Imperia; nato inizialmente come “Sportello”, nel 2019 è stato accreditato dalla Regione Liguria come “Centro Antiviolenza”, con sedi anche ad Alassio, Loano e Finale Ligure. info@centroartemisiaalbenga.it (0182 571517 – 366 438 7011 WhatsApp)".