Finale, l'assessore Giampedrone: "Aumentare la resilienza del territorio per una maggiore capacità turistica" (FOTO e VIDEO)

Una prima volta che rappresenta un unicum, "una vera vera rivoluzione nel campo della Protezione Civile" in cui unire investire in un settore porti grandi vantaggi in un altro apparentemente scollegato.

E' questo il senso dei cantieri avviati tra il porto di Capo San Donato a Finale e il ripascimento del litorale di Varigotti, dove "per la prima volta, con un patto tra Regione Liguria, tramite il commissario per l'emergenza alluvionale del 2018 Toti, e le amministrazioni, le quali lo stanno brillantemente portando avanti" si sia di fronte a "una vera rivoluzione nel campo della Protezione Civile, facendo passare il concetto che aumentare la resilienza e investire nel settore non è solo rispondere alle emergenze ma è anche migliorare la capacità di efficacia dei nostri litorali rispetto all'azione del mare e quindi di conseguenza anche avere una capacità turistica ricettiva e di carattere balneare più significativa".

Ad affermarlo è l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, che ha proseguito nella mattinata i suoi sopralluoghi sui cantieri finalesi da circa 4 milioni e mezzo avviati negli scorsi mesi racchiusi in un provvedimento "che ha visto oltre 300 milioni ormai ripartiti sul territorio ligure, di cui Finale è beneficiaria su interventi di difesa a mare in alcuni punti del Comune con cantieri che stanno andando avanti molto bene e che fra qualche settimana termineranno i lavori" e "di cui beneficerà tutta la comunità finalese".

Prima tappa è stato proprio il porto, nel quale si sta in particolare completando la risistemazione del molo di sottoflutto col posizionamento di circa 25mila tonnellate di massi per proteggere l'infrastruttura dalle mareggiate ma non solo: "Gli interventi vogliono anche essere strumentali al rilancio del porto - ha aggiunto il sindaco Ugo Frascherelli - non solo per la sua vocazione turistica ma anche affinché diventi un volano dal punto di vista imprenditoriale".

Dopo l'approvazione del piano particolareggiato da circa 8 milioni di euro, infatti, l'idea è quella di dare al porticciolo maggior sicurezza e nuovi servizi: "Ci saranno parcheggi, strutture degne di questo nome, un accesso non provvisorio come quello attuale che lo è da 60 anni. Ci saranno anche i locali per gli artigiani, tutte cose che dovrebbero essere scontate ma così non sono" ha proseguito il primo cittadino.

Spostandosi verso levante poi l'assessore, l'amministrazione locale e i tecnici incaricati dei progetti hanno proseguito la visita sul litorale di Varigotti, dov'è in attività un imponente ripascimento strutturale che, con circa 40mila metri cubi di materiale, permetterà "di preservare tutto il rione, non solo la parte storica, dal furore dei marosi - ha spiegato Frascherelli".

Ma non solo ripascimento, il cui termine è previsto per la fine del mese di ottobre con una sospensione in concomitanza della stagione turistica: "L'idea è anche quella di realizzare una sorta di protezione in mare: qualcosa di sottomarino che possa proteggere l'abitato soprattutto dalle mareggiate di scirocco. In questo senso stiamo cercando di ottenere l'autorizzazione necessaria".