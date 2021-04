Agenti di polizia locale di Albisola Superiore salvano una gallina

Gli agenti di polizia locale non sono "soltanto" (soltanto per modo di dire) quelli che vegliano sulla sicurezza di un comune, magari facendo attraversare la strada ai bimbi che vanno a scuola.

Sono anche persone capaci di piccoli, semplici gesti che conquistano la stima e la simpatia della popolazione.

Come nell'episodio accaduto oggi ad Albisola Superiore: qui gli agenti di polizia locale hanno salvato una gallina intenta nel rischioso compito di cercare di attraversare la via Aurelia.

Il pennuto non sarebbe certo scampato a morte sicura se non fossero intervenuti gli agenti a metterla in condizione di sicurezza.