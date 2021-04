3 maggio - Giornata Mondiale della Libertà di Stampa: 5 ConversAzioni per affrontare temi di attualità dove il protagonista è il giornalismo, i giornalisti e gli editori. Seguila on line sul nostro quotidiano

L’associazione culturale Territori, in collaborazione con MoreNews e numerose testate italiane e con il contributo della Fondazione CRC, organizza per lunedì 3 maggio, una serie di incontri per attualizzare il significato e l’importanza della libertà di stampa all’epoca dei nuovi media, riflettere sul ruolo della stampa estera in Italia e dell’informazione ai tempi delle limitazioni personali e sociali dovute alla crisi pandemica.

Si tratta di incontri di interesse sia per i giornalisti e gli editori, per approfondire nuovi modelli di business e riflettere sul ruolo della carta stampata e dei giornali on-line ai tempi dell’informazione in tempo reale data dalla globalizzazione e dall’immediatezza di internet, sia per il pubblico generico che vuole approfondire le dinamiche e le ripercussioni dei sistemi su cui si basano le testate, i quotidiani, i profili social e le piattaforme da cui attingono le informazioni e le notizie su cosa succede nel mondo.

La libertà di stampa è una questione quanto mai attuale, e un diritto di cui molti sono spesso privati anche nelle più stabili delle democrazie. La libertà di stampa è la libertà dei cittadini di essere informati, la libertà dei giornalisti di informare e di svolgere il proprio mestiere senza il peso di minacce o di precarietà.

La classifica 2020 realizzata da Reporter Without Borders in merito alla libertà di stampa nel mondo vede l’Italia al 41° posto, dietro tutte le altre maggiori potenze europee e di Paesi in via di sviluppo come Ghana, Namibia e Burkina Faso. Quali sono le cause di questo posizionamento? La crisi sanitaria avrà peggiorato la situazione? I social garantiscono maggiore libertà di informare o minano l’attendibilità di un settore? Ne parleremo con i nostri ospiti lunedì 3 maggio.

Gli incontri saranno fruibili gratuitamente on-line sul nostro quotidiano, sul sito web www.giornatalibertadistampa.it e la pagina facebook dell’associazione Territori.

A breve il programma completo degli incontri che inizieranno alle ore 15 del 3 maggio per terminare con cadenza oraria in serata.