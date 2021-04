Aiuto al suicidio: Mina Welby e Marco Cappato assolti per l'eutanasia di Davide Trentini (FOTO)

Sono stati assolti anche in sede di appello Mina Welby e Marco Cappato, rispettivamente copresidente e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, perché il fatto non sussiste (accusa di istigazione al suicidio) e non costituisce reato (aiuto al suicidio). Entrambi erano finiti sotto processo dopo essersi auto-denunciati per l'eutanasia del massese Davide Trentini, 53 anni, malato di sclerosi multipla e morto in una clinica in Svizzera il 13 aprile 2017.

I giudici della Corte d'Assise d'appello hanno confermato l'assoluzione di primo grado, accogliendo la richiesta dello stesso procuratore generale di Genova, Roberto Aniello.

Cappato e Welby, rispettivamente copresidente e tesoriere dell'associazione "Luca Coscioni", si erano auto-denunciati ai carabinieri per l'assistenza ed il supporto offerti a Trentini, che aveva liberamente deciso di porre fine alle sue sofferenze.

Nel processo di primo grado, conclusosi lo scorso 27 luglio, il pm di Massa Marco Mansi, aveva chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno. La corte, però, aveva deciso per l’assoluzione in base a quanto deciso dalla Consulta nell’analoga vicenda di Dj Fabo; l’articolo 580 del codice penale, che punisce l’aiuto al suicidio, è incostituzionale nella parte in cui “non esclude la punibilità di chi (…) agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili”.

Fuori dal tribunale a Genova sono diversi gli attivisti che hanno voluto manifestare la loro vicinanza a Welby e Cappato: si sono date appuntamento a Genova rappresentanze di Possibile, +Europa, Volt, dei Radicali, dell'associazione Coscioni e di Graf, associazione radicale presieduta da Gian Piero Buscaglia.