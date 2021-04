Albenga, dal Lions Club mobili per le case di emergenza per famiglie bisognose

Il Lions Club Albenga Host ha donato al Comune di Albenga alcuni mobili che saranno utilizzati per arredare le case di emergenza abitativa destinate alle famiglie e persone bisognose.

Afferma l’assessore ai servizi sociali Marta Gaia: “Voglio ringraziare a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità, il Lions Club di Albenga che ci ha donato 10 letti, tavoli e sedie che saranno utilizzati per le case di emergenza abitativa che stiamo predisponendo. Riteniamo importante, infatti, essere preparati alle nuove esigenze abitative che potrebbero presentarsi con lo sblocco degli sfratti, criticità acuite dall'emergenza Covid che stiamo vivendo e che sta portando con sé inevitabili conseguenze anche economiche".

"Ringraziamo anche la famiglia Turco che ha messo a disposizione i propri mezzi e il personale necessario per trasportare il mobilio e la Protezione Civile per l'aiuto dato a scaricare il camion e per essere sempre disponibile ad aiutare la comunità e dell'Ente” conclude l'assessore Gaia.

"Voglio ringraziare i Lions per tutto quello che hanno fatto per Albenga e per le persone bisognose - aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis - specie in un momento difficile come quello legato all'emergenza Covid che stiamo vivendo".