Come vivono la gravidanza le donne con la chiusura del punto nascita del Santa Corona: se ne parlerà il 5 maggio su BRG Radio

E’ in programma una puntata speciale dal titolo: “Si nasce una volta sola”, organizzata da BRG Radio insieme al comitato Nascere a Pietra e alla rete nazionale di Ostetriche: donne per donne, per dare voce alle donne che stanno vivendo la gravidanza. BRG Radio è una web radio e da sei anni ormai trasmette tutti i giorni dalla West Coast Ligure.

"Il comitato Nascere a Pietra - spiega in una nota - si impegna a sostenere le donne e le famiglie che affrontano la gravidanza. Ostetriche: donne per le donne è una rete nazionale che si impegna a difesa dei diritti delle donne. Prepararsi alla nascita di un bambino o una bambina è un percorso molto importante per la vita di tante famiglie".

"Il 5 maggio dalle ore 21 alle 22 in occasione della Giornata Internazionale delle Ostetriche verrà data la voce alle donne del ponente ligure che sono in attesa di partorire. In questo periodo dominato da varie preoccupazioni: Covid, chiusura del punto nascite a Pietra Ligure e problemi con la viabilità, chi vive questa esperienza particolarissima è carico di tante emozioni. Proveremo a parlarne insieme in diretta su BRG Radio".

"Le donne che saranno disponibili a raccontare il loro vissuto e le loro emozioni potranno intervenire nella trasmissione scegliendo una canzone che esprime meglio il loro sentire - conclude il comitato - Per candidarsi ad essere intervistate bisogna scrivere a: nascereapietra@gmail.com".

La puntata sarà trasmessa in diretta su: https://www.spreaker.com/user/brgradio.