Pietra Ligure, il Consiglio comunale approva la cittadinanza onoraria per il Milite ignoto e per Patrick Zaki

"Pietra Ligure conferisce la cittadinanza onoraria al Milite ignoto. Nel 2021 ricorre il centenario della traslazione all’Altare della Patria e del conferimento della Medaglia d’Oro al Valore Militare al Milite Ignoto. Per ricordare e commemorare questa importante ricorrenza, #ANCI ha proposto ai Comuni italiani l’assegnazione della cittadinanza onoraria, sposando l' iniziativa promossa dal 'Gruppo delle Medaglie d’oro al Valor Militare d’Italia' e condivisa e sostenuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con 11 voti favorevoli e un astenuto, il Consiglio comunale ha oggi (ieri ndr) approvato la delibera per conferire questo riconoscimento simbolico, ma di grande valore e significato, alla figura del milite senza identità, caduto durante la Grande Guerra, le cui spoglie sono state designate per rappresentare e incarnare il sacrificio di tutti i caduti per la Patria".

Con questo post, pubblicato sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi informa su quanto deciso nel corso del Consiglio comunale tenutosi ieri, venerdì 30 aprile.

Quella al milite ignoto non è stata l'unica cittadinanza onoraria approvata dal parlamentino pietrese: "Il Consiglio comunale ha approvato, con nove voti favorevoli, due astenuti e uno contrario, la delibera proposta dall’Assessore alle politiche sociali e condizione giovanile Marisa Pastorino che conferisce la cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki, studente e ricercatore dell'Università di Bologna di origini egiziane, attivista per i diritti umani, imprigionato nelle carceri egiziane dal 7 febbraio 2020 per la sola colpa di aver sostenuto democraticamente le sue idee - si legge ancora sulla pagina Facebook del sindaco di Pietra Ligure - Attraverso questa onorificenza, la nostra amministrazione intende affermare a gran voce che la nostra casa, la casa di tutti i pietresi, riconosce e promuove il rispetto dei diritti umani, al di sopra di tutto, come sancito dalla nostra Carta Costituzionale, all’art. 2".