Perde il controllo dell'auto, incidente sulla Sp 29 del Colle di Cadibona: un codice giallo al San Paolo

Incidente stradale attorno all'ora di pranzo sulla Sp 29 del Colle di Cadibona, all'altezza del ristorane "La Churrascaria".

Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto un'automobile. Il conducente, pare una donna, avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del veicolo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, la Croce Bianca di Carcare e l'automedica.

La donna ha riportato vari traumi, tra cui uno al torace, ma non sarebbe in pericolo di vita. E' stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.