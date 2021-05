Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio odierno a Cairo Montenotte. Al centralino del 112 è arrivata una chiamata per una presunta fuga di gas con esplosione in via Buffa, nel pieno centro storico cairese.

Alcuni residenti avrebbero visto del fumo nero. Immediata la mobilitazione da parte dei pompieri del distaccamento cairese. Sul posto anche i carabinieri. Il sopralluogo è ancora in atto.