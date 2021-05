Autostrade, Toti: "Su nostra richiesta dal prossimo weekend verranno tolti tutti i cantieri che è possibile fermare"

"La situazione di oggi sulla rete autostradale ligure era prevedibile, data la decisione del Governo di riaprire dal 26. Il passaggio da zona arancione a zona gialla e la concomitante festività del 1 maggio hanno aumentato il traffico. Per questo siamo intervenuti già nei giorni scorsi, chiedendo a tutte le concessionarie di sospendere con un mese di anticipo tutti i lavori che possono essere fermati. Era impossibile farlo già per questo week end, ma dalla settimana entrante e per il prossimo sabato la presenza dei cantieri sulle autostrade sarà molto meno impattante". Lo dice il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

"Vigileremo ogni giorno e chiederemo conto dello stato di avanzamento della dismissione dei cantieri - aggiunge - naturalmente nei limiti della sicurezza che è necessario garantire agli automobilisti. Stiamo scontando le conseguenze di gravi ritardi nella manutenzione di cui qualcuno dovrà rispondere, prima o poi. Per il momento speriamo di andare incontro a un'estate con strade praticabili e sicure".