Covid, in Liguria 219 nuovi positivi su 4.400 tamponi molecolari

Sono 219 i nuovi positivi al Covid oggi in Liguria, a fronte di 4.400 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.472 antigenici rapidi.

Di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. In allegato il bollettino di oggi, comprensivo dei dati sulle vaccinazioni: Imperia (Asl 1) 37; Savona (Asl 2) 42; Genova 103 (di cui Asl 3: 100 e Asl 4: 3); La Spezia (Asl 5) 34. Non riconducibili alla residenza in Liguria 3.

Gli altri dati: tamponi processati con test molecolare 1.191.035 (+4.400); tamponi processati con test antigenico rapido (a far data dal 14/01/2021) 258.080 (+2.472); totale casi positivi (compresi guariti e deceduti) 99.635 (+219); totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti) 5.578 (-51).

Casi per provincia di residenza: Imperia 732 (-24), Savona 965 (-9), Genova 2.947 (-10) e La Spezia 643 (-13). Residenti fuori regione o estero 89 (-2). Altro o in fase di verifica 202 (+7). Totale 5.578 (-51).

Ospedalizzati: 522 (-13); 63 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 104 (-1); 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 90 (-5); 10 (-2) in terapia intensiva

San Martino - 88 (-7); 22 (+2) in terapia intensiva

Galliera - 61 (+2); 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini – nessun ricoverato (-2)

Asl 3 - 87 (-); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 35 (+1); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 57 (-1); 8 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.011 (+75), totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 89.868 (+264). Deceduti: 4.189(+6).

* Dettaglio deceduti: la data di uno dei decessi segnalati in data odierna è antecedente alle ultime ventiquattro ore poiché, a seguito di accertamenti effettuati da A.Li.Sa., è stato ottenuto dall’azienda del SSR il dato e la documentazione clinica di un ulteriore soggetto per il quale è stata riportata l’infezione da SARS-COV-2 tra le cause del decesso.

data decesso sesso età luogo decesso 1 21/01/2021 F 83 San Martino 2 29/04/2021 F 77 ASL 3 - Villa Scassi 3 29/04/2021 F 84 San Martino 4 30/04/2021 M 84 ASL 3 - Villa Scassi 5 30/04/2021 F 83 ASL 2 - Ospedale San Paolo 6 30/04/2021 M 76 San Martino

Soggetti in sorveglianza attiva: Asl 1 - 1.358 (+49), Asl 2 - 1.155 (-9), Asl 3 - 2.175 (+30), Asl 4 - 443 (+25) e Asl 5 - 834 (-92). Totale 5.966 (+4).

Dati vaccinazioni 1/05/2021 alle 16

Consegnati (fonte governativa) 649.680, somministrati 621.890 e percentuale vaccini somministrati su consegnati 96%.

Di seguito la tipologia di vaccini somministrata.