Disagi alla viabilità: code e rallentamenti sulla A6 e A10

Proseguono i disagi lungo l'A10 gestita dalla società Autostrada dei Fiori.

Al momento sono segnalate code di 9 chilometri per traffico intenso nel tratto compreso tra Borghetto e Feglino in direzione Genova. Criticità anche in uscita al casello di Savona, dove vengono segnalate code.

Sempre sulla A10 nel tratto gestito da Autostrade per l'Italia, la società segnala code per 11 chilometri tra Arenzano (anche in uscita) e Genova Pegli per lavori.

Sulla A6 invece, code per 3 chilometri causa lavori tra il bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino.