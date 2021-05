La rivincita della famosissima ChatRoulette — o cosa è accaduto alle video chat?

La pandemia del coronavirus COVID-19 ha impattato duramente ogni aspetto della vita moderna ma soprattutto, grazie ad essa, in questo momento la comunicazione tra milioni di persone avviene quasi al 100% online. Al contempo la popolarità di messenger istantanei, social, siti di incontri e video chat è calata in modo significativo; in particolare contrasto a questo trend troviamo tuttavia la controversa ChatRoulette.

Cosa rende unica ChatRoulette

Quandi ChatRoulette apparì per la prima volta nel 2009 non era altro che una regolare alternativa ad Omegle, che a sua volta fu lanciato sei mesi prima. Tuttavia all’epoca non esistevano analoghi servizi e quindi ChatRoulette esplose in popolarità iper rapidamente. Già nel Febbraio del 2019 ne parlavano Good Morning America ed il New York Times e dopo pochi mesi più di 1.5 milioni di persone usavano il sito ogni giorno.

Fu un successo colossale specialmente se si considera che ChatRoulette fu creato in un paio di giorni da uno studente Russo di nome Andrey Ternovsky. Tutto cambiò rapidamente e per molteplici ragioni:

ChatRoulette aveva una moderazione terribile o anzi, era quasi completamente assente. Il sito era quindi pieno di utenti disagiati, esibizionisti ed altre personalità controverse. La proporzioni di uomini per donne era enormemente sbilanciata ed infatti, nonostante un simili utilizzo all’inizio da parte di entrambi, quasi subito solo il 20% degli utenti era del sesso femminile. Moltissime copie di ChatRoulette apparvero subito — alcune delle quali ben più funzionali, sicure e convenienti e grazie a queste l’utenza continuò a calare ulteriormente.

Solo nel 2020 ChatRoulette finalmente inizio a cambiare per il meglio ma sicuramente questo fu anche grazie al coronavirus.

Andrey Ternovsky ed altri sviluppatori finalmente si imbarcarono in un impegno per ridisegnare e modernizzare il sito ma oltre a tutto migliorare la moderazione. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale riuscirono rapidamente a pulire il sito da contenuti inappropriati bloccando gli utenti responsabili. Ne parlo anche Wired e nell’Aprile 2020 The Daily Beast segnalò che ChatRoulette era nel suo rinascimento. In pochi mesi il numero di utenti della chat roulette aumento da cinquanta a cento venti mila. Dopo anni di muffa questo fu un serio sviluppo anche se la popolarità di ChatRoulette varia ampiamente paese per paese.

Quanto è famoso ChatRoulette in Italia

Per analizzare di quanto sia aumentata la popolarità di ChatRoulette negli ultimi 12 mesi non dobbiamo fare altro che utilizzare il servizio Google Trends e cercare “ChatRoulette”.

Nel territorio italiano ChatRoulette è stabile al livello di 70-75 punti per anno ma allo stesso momento non mostra rapidi salti o cadute con un livello costante; probabilmente grazie alle strette misure del lockdown nel paese, a causa delle quali alcuni servizi Internet sono popolari da oltre un anno. Forse la situazione cambierà grazie a vaccinazione di massa e la fine della pandemia.

E se ChatRoulette non fa per te?

La video chat ChatRoulette, nonostante tutte le sue innovazioni e migliorie è ancora lungi dall’essere ideale e ci sono ottime ragioni per cercare delle alternative a ChatRoulette. Ce ne sono a bizzeffe ed oggi daremo un’occhiata a quelle più interessanti.

Omegle

Comparare ChatRoulette a Omegle è normale in quanto i servizi sono molto simili ed in competizione da molto tempo, anche se Omegle ha una moderazione leggermente migliore. Si può anche effettuare ricerche per interesse, che si rende utile a molti, ma non esistono filtri per sesso o regione; come su ChatRoulette. L’utenza è tuttavia in crescita rispetto all’anno scorso, ed oggi si trovano solitamente 30mila utenti online contro i 15-17mila di allora.

Bazoocam

Questa alternativa a ChatRoulette fu inizialmente popolare in Francia ma poi arrivarono anche utenti da altri paesi. In generale questa è la tipica chat roulette ma c’è anche una funzione per video live (stream) grazie al quale molti utenti possono mostrarsi al mondo ed anche tu puoi fare il tuo stream. Molti di questi sono abbastanza onesti ed aperti, c’è da ammetterlo.

Dirtyroulette

Non è difficile indovinare che questa alternativa a ChatRoulette sia mirata ad adulti. Qui puoi chattare di ciò che vuoi e vedere contenuti corrispondenti. DirtyRoulette è permesso solo ad utenti maggiorenni, ma notiamo che non tutti i partecipanti vengano qui in cerca di conversazioni intime o sesso virtuale. Molta gente lo usa semplicemente per comunicare riguardo diversi argomenti come sulle chat normali.

CooMeet

Indubbiamente il migliore analogo, specialmente per uomini, a ChatRoulette. Tutto cio grazie ad uno speciale sistema per selezionare gli interlocutori, questa chatroulette italiana ti connette solo con ragazze. In aggiunta a ciò, per iscriversi, tutte le ragazze devono passare attraverso un sistema di moderazione per confermare il proprio account. Dovrai tuttavia pagare per accedere a tutte le funzioni. Si tratta tuttavia di una somma irrisoria e tra l’altro, al contrario di ChatRoulette, CooMeet ha anche un’app per iOS, con una versione per Android in arrivo.

ChatRandom

Una buona alternativa per coloro che vogliono ulteriori strumenti rispetto a ciò che offre ChatRoulette, tra l’altro gratuitamente. Qui potrai cercare per sesso o geografia ma anche visitare chat room tematiche con molteplici partecipanti. Un ottima opzione se non sei pronto ad incontrare di persona ma vuoi solo fare amici. ChatRandom ha anche una chat separata per ragazze ma dovrai pagare per accedervi.

Conclusione

Le video chat sono uno dei modi migliori per comunicare usando la forza di Internet. In rapporto ad altri — social network, forum, o anche siti di incontri — è nella chat roulette che puoi scoprire il meglio di una persona, aprirti, condividere emozioni e sentimenti. Se non lo hai mai provato assicurati di afferrare l'opportunità ed apprezza i benefici della comunicazione virtuale in “live”.