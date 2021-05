Rossetti (Pd): "Vigili del fuoco senza buoni pasto, ribasso su appalti mense e perdita di posti di lavoro"

"Il nostro è un paese strano: tutti abbiamo grande fiducia nei vigili del fuoco e tutte le autorità non perdono occasione di celebrarne professionalità, competenza e coraggio; ora arriva la loro denuncia tramite le organizzazioni sindacali: il ministero fa la ‘solita’ gara al ribasso, si chiudono le mense, si riduce il servizio e il personale, ci si dimentica che hanno turni di dodici ore" commenta in una nota Sergio Rossetti, consigliere regionale Pd.

"Com’è possibile che chiuse le cucine non ci siano ancora i buoni pasto? Credo che qui qualcuno si debba vergognare, in Consiglio regionale porterò la questione alquanto grave anche per la perdita di posti di lavoro che, passato il primo maggio, dovrebbero essere tutti i giorni la priorità in questo drammatico periodo pandemico; ed è venuto anche il momento di chiedere dov’è finita la nuova sede promessa nel levante di Genova presso la Casa del soldato?" conclude Rossetti.