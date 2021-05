Vaccarezza: "Nasce 'Cambiamo! Laigueglia'"

"Il nostro viaggio per conoscere i comitati di 'Cambiamo!' ricomincia: oggi è la volta di Laigueglia. Permettetemi, uno dei Borghi più belli della Liguria, una realtà turistica importante, da tutelare e preservare. Anche qui, molte le persone che hanno creduto nel progetto del presidente Toti, lo hanno supportato, contribuendo in maniera concreta alla nascita di questo comitato". Cosi commenta in una nota il capogruppo regionale di "Cambiamo!" Angelo Vaccarezza.

"Qui, a rappresentare Cambiamo! ci sarà Andrea Roggero. Andrea rappresenta la parte giovane, la dedizione, l'ascolto, non solo dei suoi coetanei ma di tutti i cittadini che cercano speranza nella risoluzione dei problemi e nella condivisione di progetti finalizzati al bene comune" aggiunge Vaccarezza.

"Ringrazio il presidente Giovanni Toti e il coordinatore regionale Angelo Vaccarezza per essere stati sempre presenti ed averci sostenuto nella realizzazione di questo progetto che è solo l'inizio - dichiara il coordinatore cittadino - siamo sicuri di riuscire a trasmettere il nostro entusiasmo a tutta la popolazione di Laigueglia. Ringrazio il coordinatore provinciale Mauro Demichelis e Maria Arduino, segretario del comitato, per l'impegno dimostrato, tutti coloro che hanno creduto in questo progetto ,e sono molti, e tutti quelli che vorranno farne parte".

"Auguro a tutto il comitato un buon lavoro, faremo, tutti insieme, grandi cose" conclude Vaccarezza.