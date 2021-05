Covid, in Liguria 202 nuovi positivi su 3.057 tamponi molecolari

Sono 202 i nuovi positivi al Covid oggi in Liguria, a fronte di 3.057 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.595 antigenici rapidi.

Di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. In allegato il bollettino di oggi, comprensivo dei dati sulle vaccinazioni: Imperia (Asl 1) 33, Savona (Asl 2) 38, Genova 96 (di cui Asl 3: 83 e Asl 4: 13) e La Spezia (Asl 5) 32. Non riconducibili alla residenza in Liguria 3.

I dati sulla diffusione del Covid in Liguria: tamponi processati con test molecolare: 1.194.092 (+3.057); tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 259.675 ( +1.595); totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 99.837 (+202); totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.603 (+25).

Casi per provincia di residenza: Imperia 733 (+1); Savona 964 (-1); Genova 2.958 (+9); La Spezia 652 (+9). Residenti fuori regione o estero 90 (+1); altro o in fase di verifica 206 (+4). Totale 5.603 (+25).

Ospedalizzati: 536 (+14); 61 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 104 (-); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 94 (+4); 9 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 88 (-); 21 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 64 (+3); 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini – 3 (+3)

Asl 3 - 88 (+1); 6 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 36 (+1); 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 59 (+2); 8 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.061 (+50)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 90.040 (+172)

Deceduti: 4.194 (+5)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.387 (+29)

Asl 2 - 1.157 (+2)

Asl 3 - 2.100 (-75)

Asl 4 - 415 (-28)

Asl 5 - 839 (+5)

Totale 5.898 (-68)

Dati vaccinazioni 2/05/2021 alle 16

Consegnati (fonte governativa): 649.680

Somministrati: 626.697

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: 97%