La crisi Covid non frena il Molo 8.44 di Vado, lunedì 3 maggio pronti ad aprire Blukids e Croff del marchio Ovs

La pandemia non frena il commercio e a Vado Ligure in controtendenza rispetto all'attuale difficile situazione economica sono pronti ad aprire due nuovi negozi.

Da lunedì 3 maggio infatti apriranno al Molo 8.44 nuovi store del gruppo Ovs con il marchio Blukids e Croff.

"In un momento come questo in cui il commercio e in particolare i centri commerciali stanno vivendo grande difficoltà, è un grandissimo piacere annunciare che al Molo c'è chi ci crede e chi investe nella nostra struttura soprattutto data anche l'importanza del partner" spiega l'amministratore delegato del Molo 8.44 Giovanni Mascherin.

Blukids si occupa dell'abbigliamento da bambini dagli 0 ai 16 anni e il marchio Croff invece della vendita di accessori, articoli per la casa, teleria e biancheria.

"Invito tutta la nostra clientela a venirci a trovare nei giorni d'apertura permessi in questo periodo. Siamo all'aperto, ci sono tutti i presidi e norme di sicurezza, rispetto dei distanziamenti e vale la pena venire a vedere queste nuove attività. Vi aspettiamo" ha continuato Mascherin.

Rimanete aggiornati tramite i canali social del Molo 8.44 perché i cambiamenti sono appena cominciati.