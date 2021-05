Mercato di Savona, un cittadino: "Tutti accalcati senza nessun controllo"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera:

"Qualche giorno fa ho letto sul vostro sito la lettera inviata da un genitore di un bimbo che frequenta le scuole di via Manzoni preoccupato del fatto che in quella via verranno collocati alcuni banchi del mercato, lo capisco e la giunta comunale dovrebbe capire altresì i disagi che ha creato ai residenti per la scelta fatta negli anni scorsi di spostare i banchi del mercato da piazza del Popolo alle vie centrali della città".

"Una decisione che si è rivelata scellerata e sbagliata ancor più in questo periodo pandemico visto che non vi è alcun rispetto delle regole di distanziamento né di igiene, imposto dalla situazione pandemica dove tutti toccano tutto e stanno accalcati senza che nessuno lo impedisca".

"Tra l'altro vivendo in una delle vie interessate, non mai notato particolari controlli, sarei curioso di sapere se sono state comminate sanzioni nei giorni di mercato e con quale frequenza vengono fatti i controlli magari da personale in borghese".