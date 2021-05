In che modo gli smartphone stanno cambiando il settore del gioco d'azzardo online?

Senza dubbio, l'industria del gioco d'azzardo è in continua evoluzione. Qualche decennio fa, era inimmaginabile giocare ai giochi da casinò senza visitare i casinò tradizionali. Sebbene questa fosse la norma, l'introduzione del gioco d'azzardo online ha cambiato il mercato. Ora scommettere da qualsiasi luogo è possibile con i tuoi smartphone.

Gli smartphone sembrano aver cambiato molto il settore del gioco d'azzardo online. Da vari risultati, sembra che gli smartphone abbiano indotto ad allentare alcuni regolamenti sulle scommesse. Potresti iniziare a chiederti come?

Ad esempio, supponendo che tu risieda in Sud Africa, è stato facile scommettere sulla lotteria degli Stati Uniti qualche anno fa senza visitare un bookmaker o un negozio di biliardo?

Quasi impossibile! Con lo smartphone puoi puntare le scommesse quando e dove vuoi.

Cambiamenti recenti dell'industria del gioco d'azzardo online

Prima della pandemia COVID-19, l'industria del gioco d'azzardo online stava già registrando alcuni cambiamenti notevoli. Ad esempio, la maggior parte dei casinò online ha iniziato a promuovere il concessionario dal vivo online. Sebbene quando la concessionaria live è stata introdotta per la prima volta online, l'accettazione è stata scarsa. Inoltre, alcune delle sfide erano le scarse connessioni e i timeout tra i giochi. Francamente, tutto ciò è migliorato.

Di seguito sono riportati i recenti cambiamenti registrati nel settore del gioco d'azzardo online:

Introduzione di app mobili: con le varie app di casinò online, puoi anche goderti lo stesso gameplay e le stesse funzionalità. Le app del casinò sono ottimizzate per offrire le stesse funzionalità dei loro siti web.

Metodi bancari online più veloci: l'introduzione di alcuni metodi di pagamento come Apple Pay, Pay by Phone, ecc. Ha fatto un'enorme differenza. I tempi di prelievo e deposito sono più rapidi.

Casinò in realtà virtuale: la VRC è la più recente innovazione per quanto riguarda il gioco d'azzardo online. Alcuni potrebbero obiettare in modo diverso, ma così tante piattaforme di casinò online stanno abbracciando questa nuova tendenza.

Casinò Blockchain: questi casinò accettano criptovaluta. Inoltre, sembrano più sicuri ei giocatori rimangono anonimi per la maggior parte del tempo.

Nuove politiche operative: la politica di gioco d'azzardo online più importante è la limitazione dell'importo che un giocatore può scommettere settimanalmente, giornalmente o mensilmente. Anche i mercati del gioco d'azzardo più popolari, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, ecc. Hanno adottato nuove misure per il gioco d'azzardo online.

Non dimenticare che molte normative sono state anche allentate per accogliere il gioco d'azzardo online. Nella maggior parte dei casi, dipende dalla regione e dal paese.

Potenziale crescita dei casinò mobili nel 2021-2023

Considerando le enormi perdite registrate quest'anno dalla maggior parte dei casinò terrestri, gli esperti hanno previsto che il settore dei casinò mobili crescerà nel 2021 e oltre. Varie statistiche hanno dimostrato che i casinò mobili hanno guadagnato molto patrocinio durante il blocco. In alcuni paesi, hanno registrato un aumento di quasi il 100%.

La pandemia COVID-19 ha influenzato più aziende a virare nel mercato dei casinò mobili. Varie statistiche relative alla crescita del settore dei casinò mobili dal 2017 al 2019 mostrano chiaramente una tendenza al rialzo. Tuttavia, il blocco di quest'anno ha impedito ai clienti abituali dei casinò terrestri di lasciare le loro case. Nel frattempo, durante questo periodo, la maggior parte dei casinò online era ancora funzionante. Questo ha dato spazio per più gioco d'azzardo.

La pandemia COVID-19 ha fatto sì che la maggior parte dei paesi adottasse misure di gioco più rigorose nei casinò tradizionali. Come forse saprai, i giocatori d'azzardo devono indossare una maschera facciale, stare a metri di distanza e rispettare altre rigide normative per giocare nei casinò tradizionali. Sembra anche che questi regolamenti continueranno per un po 'di tempo. Pertanto, per evitare tale disagio, la maggior parte dei giocatori opterà per i casinò mobili. I fattori che possono influenzare la crescita nel settore dei casinò mobili sono:

Giocatori d'azzardo del nuovo millennio

Un passaggio da un casinò tradizionale al gioco d'azzardo online

L'introduzione dei casinò in realtà virtuale

Tecnologie di gioco innovative

Ascesa di nuovi mercati

Inoltre, app innovative e nuove opzioni di gioco daranno impulso a questa crescita. I casinò terrestri vorranno naturalmente cercare altre strade per riprendersi dalle loro perdite quest'anno.

In che modo le app del casinò possono cambiare il settore in generale?

Le app dei casinò stanno gradualmente guadagnando terreno nel settore dei casinò online. Oltre alla facilità di accesso ai giochi da casinò online e ad altre funzionalità, le app sono più veloci. È interessante notare che la maggior parte di queste app di casinò sono disponibili su Apple Store e Google Play Store.

Inoltre, giocare con le app mobili ti offre la stessa esperienza di gioco del gioco sul tuo PC. In effetti, la grafica e l'usabilità delle app del casinò sono generalmente fantastiche. Tuttavia, questa fantastica esperienza dipenderà interamente dall'app del casinò che stai utilizzando. Non c'è da stupirsi che tu debba giocare nei migliori casinò online legali per godere di un'esperienza di gioco sicura e di qualità.

Tuttavia, una delle sfide con le app del casinò è la loro indisponibilità per alcuni gadget mobili. Ad oggi, la maggior parte dei casinò online non dispone di un'app per alcuni dispositivi mobili. Nella maggior parte dei casi, potresti trovare un casinò online con un'app per dispositivi Android e non per dispositivi iOS e viceversa. Non c'è da stupirsi che la maggior parte dei giocatori scelga ancora di giocare tramite il proprio sito web di casinò preferito.

Nel complesso, le app del casinò potrebbero probabilmente portare a termine la riproduzione di giochi da casinò tramite siti Web. Senza dubbio, sono più veloci e ottimizzati per i dispositivi mobili.

Conclusione

È inimmaginabile prevedere un futuro senza smartphone, soprattutto nel settore del gioco d'azzardo. L'introduzione degli smartphone è in parte la ragione della maggior parte della crescita registrata nel settore del gioco d'azzardo online.

Presumibilmente, ci sono anche alcune sfide. La sicurezza e la sicurezza dei dettagli dei giocatori restano le più discusse. L'introduzione delle tecnologie Secure Socket Layer (SSL) e Firewall non ha impedito agli hacker di tentare di accedere agli archivi dei casinò online. Di conseguenza, per una solida industria dei casinò online, dovrebbero essere adottate più misure di sicurezza.

Infine, l'uso degli smartphone per giocare sui siti online è ancora molto diffuso. Ma gli smartphone hanno cambiato l'intera industria del gioco d'azzardo. Mentre altre industrie del gioco d'azzardo online stanno adottando queste innovazioni, alcune devono ancora seguire la tendenza. Un casinò online che spera di rimanere rilevante in futuro deve rendere le proprie piattaforme compatibili con i vari dispositivi mobili. Il mondo ha adottato gli smartphone come parte integrante del business e della comunicazione. Pertanto, qualsiasi casinò che vuole rimanere rilevante deve fare lo stesso.