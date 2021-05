Covid, Sottosegretario Costa (Noi con l'Italia): "Mese di maggio decisivo per il ritorno delle visite dei parenti nelle Rsa"

"Stiamo lavorando a un emendamento che verrà inserito nel decreto Aperture, che consentirà la ripresa delle visite dei parenti ai propri cari ospitati nelle residenze sanitarie assistenziali. L'emendamento farà chiarezza, stabilirà le regole. Darà una risposta chiara, univoca. Creerà condizioni identiche, omogenee, uniformi per tutto il territorio nazionale. Da troppo tempo i nostri anziani, i nostri cari, vivono soli in queste strutture". Lo ha dichiarato Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla Salute ed esponente di Noi con l'Italia, su Rai Radio1 durante il programma 'In Vivavoce'.