Meteo, vento forte nei prossimi giorni

Queste le temperature minime registrate nelle quattro province: Genova-Cabanne (Rezzoaglio) -1.3, Imperia-Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte) 0.4, La Spezia-Padivarma (Beverino) 1.4, Savona-Monte Settepani (Osiglia) 3.1. Le minime invece nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 10.4. Savona Istituto Nautico 11.0, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 10.7, La Spezia 9.0. Alle 10.30 la temperatura massima registrata dalla rete Omirl è 18.9 a Rapallo.

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino diramato da Arpal: oggi, martedì 4 maggio, venti meridionali in rinforzo da metà mattinata con valori fino a forti (50-60 km/h) sui rilievi, in particolare di B e D. Altrove venti moderati, localmente forti (40-50 km/h) su A e B in serata.

Domani, mercoledì 5 maggio, venti da Sud-Ovest in rinforzo su A con valori fino a forti (50-60 km/h). Altrove venti meridionali moderati o localmente forti (40- 50 km/h), generalmente forti sui rilievi di B. Moto ondoso in aumento con mare molto mosso, localmente agitato nel pomeriggio a largo, sui capi esposti di A e su C.

Giovedì 6 maggio dal pomeriggio, venti in nuovo rinforzo con valori fino a forti (40-50 km/h) su A e B e sui rilievi.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.