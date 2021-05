Savona, pedone investito sulle strisce: codice giallo al Santa Corona

Investimento pedonale questa mattina attorno alla ore 7 a Savona. L'allarme è stato lanciato all'altezza della Torretta e la macchina del pronto intervento si è subito mobilitata.

Secondo quanto riferito, una persona sarebbe stata urtata (sulle strisce pedonali) da una moto. Sul posto un'ambulanza della Croce Oro di Albissola e l'automedica.

L'investito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente della due ruote non ha riportato nessuna conseguenza fisica.