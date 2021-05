Festival Verezzi: anche Corto Maltese sarà di scena sul palco di piazza Sant'Agostino

Per la prima volta sul palco verezzino vedremo il personaggio di un fumetto d’autore: Corto Maltese, creato dalla celebre matita di Hugo Pratt, sarà al 55° Festival teatrale di Borgio Verezzi. Lo spettacolo, diretto da Igor Chierici e Luca Cicolella, sarà in prima nazionale il 6 e 7 agosto e verrà poi replicato il 13 agosto a Cervo, nell’ambito del 58° Festival Internazionale di Musica da Camera. La rassegna, anche quest’anno gemellata con il Festival di Borgio Verezzi, si svolgerà dal 2 luglio al 27 agosto.

L’anticipazione sul programma estivo è stata data da Stefano Delfino, direttore artistico del Festival teatrale verezzino, durante la conferenza stampa svoltasi questa mattina presso la Fondazione De Mari di Savona, in cui è stato illustrato anche il premio a essa intitolato: il riconoscimento, destinato ogni anno al più promettente giovane talento della precedente edizione del Festival, sarà consegnato in una delle serate in cartellone dal presidente Luciano Pasquale alla vincitrice Alessandra Ferrara, scelta per il 2020.