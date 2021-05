Giovedì prossimo, convegno di Fratelli d'Italia dal titolo ‘Il turismo riparte. Riparte la Liguria’

Un grande ed importante appuntamento sul turismo in Liguria in vista della ripartenza estiva per rilanciare un comparto pesantemente colpito dalle restrizioni per la pandemia.

Giovedì prossimo, a partire dalle ore 16 (in presenza nel rispetto di tutte le norme anti-covid), presso il Grand Hotel Savoia di Genova e in diretta streaming su Facebook (pagine Gianni Berrino e Dipartimento turismo Fratelli d'Italia) avrà luogo il convegno 'Il turismo riparte. Riparte la Liguria' organizzato in collaborazione con il Dipartimento Turismo Nazionale di Fratelli d'Italia. "Un evento, il primo organizzato in presenza in Liguria da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, necessario per dare un segnale e un messaggio chiaro: il turismo riparte e con esso tutta l'economia della regione. Ricordo che nel 2019 il Pil del settore in Liguria era pari a oltre 3 miliardi e produceva un'occupazione pari a circa 72 mila unità di lavoro. Come Fratelli d'Italia siamo da sempre al fianco degli operatori del turismo per difendere i loro diritti", afferma l'assessore regionale al Turismo di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.

Introducono il convegno Matteo Rosso (Coordinatore Regionale di Fratelli d'Italia), Gianluca Caramanna (Coordinatore Nazionale Dipartimento Turismo di Fratelli d'Italia), l'Onorevole Carlo Fidanza (Capodelegazione Fratelli d'Italia-Conservatori e Riformisti Europei) e Sandro Pappalardo (Consigliere di Amministrazione di ENIT).

A seguire quattro focus per approfondire il tema della ripartenza e dell'organizzazione delle strutture ricettive in Liguria.

- "Il Turismo organizzato riparte": coordinato da Augusto Sartori (Responsabile regionale Pubblici esercizi di Fratelli d'Italia) con Laura Gaggero (Assessore Comune di Genova allo Sviluppo economico turistico e Marketing territoriale), Federico Costa (Federazione Turismo Organizzato), Sabrina Paoli (Delegata Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio e Tour Operator della Liguria), Renzo Balbi (Vicepresidente Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) ed Emilio Cordeglio (Presidente regionale di AssoViaggi).

- "Riaprono gli alberghi per un'accoglienza di qualità": coordinato da Daniela Colombo (Responsabile regionale Turismo di Fratelli d'Italia) con Carlo Tixe (Presidente Federalberghi Genova) e Laura Gazzolo (Coordinatore regionale del Turismo Confindustria Liguria).

- "I Balneari tra concessioni ed arenili" con Costanza Bianchini (Responsabile regionale Demanio marittimo e Imprese balneari di Fratelli d'Italia) e la trasmissione di videomessaggi dei rappresentanti della categoria.

- "Il territorio si organizza" con Maria Grazia Frjija (Assessore Comune della Spezia al Turismo e Promozione della città) e Angelo Berlangeri (Presidente Unione Provinciale Albergatori di Savona).