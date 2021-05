"Oggi ho preso il caffè. Seduto al tavolo di un bar che per fortuna ha il dehor. E chi non lo ha? O lo prendi da asporto o non puoi. Così facendo si è levato un servizio che all'attività toglie quasi la metà degli incassi giornalieri, in un momento davvero difficile, nel quale si deve pensare al sostegno e alla ripresa. Bere un caffè veloce davanti al bancone di un bar, in sicurezza, diventa fondamentale".

Cosi commenta in una nota Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria.