Pietra: addio ad Amedeo Galletti, storico negoziante di Ranzi

Ieri è venuto improvvisamente e prematuramente a mancare Amedeo Galletti, storico proprietario dell’unico esercizio commerciale di Ranzi e persona molto benvoluta per la sua grande disponibilità, oltre che molto conosciuta per il suo lavoro.

"Insieme a sua moglie Clara, per molti anni, con il suo negozio non solo di generi alimentari ma squisitamente “polifunzionale”, è stato un punto di riferimento imprescindibile per tutta la frazione di Ranzi e ha offerto un importantissimo servizio, anche sociale, del quale, purtroppo, se ne continua a sentire la mancanza" spiega il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

"Lascia un grande vuoto e la comunità di Ranzi perde una persona che con la sua disponibilità e affidabilità è stato un punto fermo e risposta alle loro esigenze quotidiane".

"Alla moglie Clara, alla figlia Marcella e a tutta la sua famiglia va la vicinanza mia personale e di tutta l’amministrazione comunale, unitamente alle nostre condoglianze più sincere" conclude il primo cittadino.